Angelina Jolie in Ucraina, perché ha deciso di raggiungere i bambini di Leopoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Il suo impegno umanitario è cosa nota: sono anni che Angelina Jolie si impegna in prima persona su tante tematiche di rilievo. Del resto ha anche un ruolo importante, quello di inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ruolo che ricopre dal 2011). Non stupisce quindi la sua presenza a Leopoli in Ucraina, dove nei giorni scorsi è stata avvistata in un bar, vestita con abiti comodi, e poi a far visita a bambini, rifugiati e volontari. Andare in una zona di guerra non è una cosa da prendere alla leggera, ma ci sono situazioni che vanno prese di petto e senza paura: Angelina Jolie ha dimostrato di saperlo fare e che il bene più grande è la cosa più importante. In questi giorni si è recata infatti in Ucraina, in missione ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 maggio 2022) Il suo impegno umanitario è cosa nota: sono anni chesi impegna in prima persona su tante tematiche di rilievo. Del resto ha anche un ruolo importante, quello di inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ruolo che ricopre dal 2011). Non stupisce quindi la sua presenza ain, dove nei giorni scorsi è stata avvistata in un bar, vestita con abiti comodi, e poi a far visita a, rifugiati e volontari. Andare in una zona di guerra non è una cosa da prendere alla leggera, ma ci sono situazioni che vanno prese di petto e senza paura:ha dimostrato di saperlo fare e che il bene più grande è la cosa più importante. In questi giorni si è recata infatti in, in missione ...

