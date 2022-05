Angelina Jolie a Leopoli con le Nazioni Unite visita gli sfollati della guerra (Di lunedì 2 maggio 2022) In qualità di inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Angelina Jolie ha fatto visita a Leopoli, in Ucraina. Vi raccomandiamo... Angelina Jolie dallo Yemen pensa all'Ucraina: "Tutti meritano la compassione" Sabato 30 aprile 2022, l’attrice di Eternals è stata avvistata in un bar della città durante un momento di pausa. Un video condiviso dai media internazionali mostra Jolie mentre firma l’autografo a una fan. Nella clip, inoltre, l’attrice e regista 46enne, saluta la telecamera. Come riportato da People, un altro filmato condiviso su Twitter mostra Jolie che tiene la mano a un uomo più anziano, con ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) In qualità di inviata speciale dell’Alto Commissario delleper i Rifugiati,ha fatto, in Ucraina. Vi raccomandiamo...dallo Yemen pensa all'Ucraina: "Tutti meritano la compassione" Sabato 30 aprile 2022, l’attrice di Eternals è stata avvistata in un barcittà durante un momento di pausa. Un video condiviso dai media internazionali mostramentre firma l’autografo a una fan. Nella clip, inoltre, l’attrice e regista 46enne, saluta la telecamera. Come riportato da People, un altro filmato condiviso su Twitter mostrache tiene la mano a un uomo più anziano, con ...

Agenzia_Ansa : Angelina Jolie in visita a sorpresa a Leopoli. L'attrice e regista avvistata in un bar #ANSA - RaiNews : 'Niente di speciale. Solo #Leopoli. Sono andata solo a prendere un caffè. Solo Angelina Jolie', ha scritto in ucrai… - giovanna30573 : RT @Carlo96446381: Quindi in Ucraina sotto un terribile attacco di russi famelici: . Angelina Jolie va nei bar . i bar sono aperti . gli uc… - erikaconlakappa : RT @pppea_: Se mi vesto come Angelina Jolie sembro mio nonno quando veniva a prendermi a scuola e voleva portarmi lo zaino. - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: La star di #Hollywood, Angelina #Jolie, è a #Leopoli per portare la sua solidarietà e sostenere la popolazione #ucrain… -