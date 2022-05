Andrea Zenga torna negativo: “Ecco cosa faccio adesso” (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ex gieffino e fidanzato di Rosalinda Cannavò torna negativo al Covid: il primo gesto dopo la notizia di Andrea Zenga Per Rosalinda Cannavò è arrivato il momento di riabbracciare il suo Andrea Zenga. Il figlio dell’ex portiere Walter si è infatti negativizzato al Covid dopo la sua positività al ritorno dalla Spagna. E finalmente ha potuto così ritrovare la fidanzata, che ancora non era riuscito a vedere in seguito al suo ritorno dagli USA, dove era stata ospitata al Coachella Festival insieme ad alcune influencer italiane. A dare la lieta notizia è stato lo stesso Zenga, che intervenuto sul proprio account Instagram ha postato una storia in cui si è mostrato felice e sorridente: “Pronti, road to trasloco” – ha scritto nelle scorse ore – . LEGGI ANCHE: ROSALINDA E ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ex gieffino e fidanzato di Rosalinda Cannavòal Covid: il primo gesto dopo la notizia diPer Rosalinda Cannavò è arrivato il momento di riabbracciare il suo. Il figlio dell’ex portiere Walter si è infatti negativizzato al Covid dopo la sua positività al ritorno dalla Spagna. E finalmente ha potuto così ritrovare la fidanzata, che ancora non era riuscito a vedere in seguito al suo ritorno dagli USA, dove era stata ospitata al Coachella Festival insieme ad alcune influencer italiane. A dare la lieta notizia è stato lo stesso, che intervenuto sul proprio account Instagram ha postato una storia in cui si è mostrato felice e sorridente: “Pronti, road to trasloco” – ha scritto nelle scorse ore – . LEGGI ANCHE: ROSALINDA E ...

