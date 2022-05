Ancora bombardamenti sull' acciaieria Azovstal | il racconto | Due mesi di buio

(Di lunedì 2 maggio 2022) La Russia avrebbe ripreso idelle acciaierienella città Ucraina di Mariupol non appena gli autobus per l'evacuazione dei civili dall'impianto sono partiti ieri: lo ha detto oggi Petro Andryushchenko, un...

MediasetTgcom24 : Kiev: ripresi bombardamenti russi su Azovstal, dentro ancora decine bambini #russia #ucraina #kiev #mosca #putin… - radiondadurto : RT @altreconomia: 'La solitudine di #Gaza'. Un anno dopo i bombardamenti la popolazione civile della Striscia continua a resistere all’oppr… - algablu : RT @altreconomia: 'La solitudine di #Gaza'. Un anno dopo i bombardamenti la popolazione civile della Striscia continua a resistere all’oppr… - altreconomia : 'La solitudine di #Gaza'. Un anno dopo i bombardamenti la popolazione civile della Striscia continua a resistere al… - Cerrezio_FC : @Ile2S @lui1ofus @StefaniaOliva8 @GuidoCrosetto Mandiamo armi, facciamo le sanzioni. Anche gli USA nella seconda gu… -

Poi, però, la 'doccia fredda' dei continui. Dopo che nelle scorse ore un centinaio di ...sirene antiaereo e attacco a Belgorod, in Russia Nella notte sono risuonate nuovamente le ...Dopo che gli autobus hanno lasciato la città, sono ripresi isull'acciaieria. Nella ... Sonodiverse centinaia i civili asserragliati nello stabilimento metallurgico Azovstal, dove ...I bombardamenti erano così forti e iniziavano a colpire vicino ... dove era stata allestita una fila di tende azzurre. E gli altri sfolati ancora in trappola nell'acciaieria Domenica notte, Denys ...Da allora ogni tentativo di far evacuare i civili dall’acciaieria era fallito a causa dei bombardamenti russi ... ma nei sotterranei dell’Azovstal ci sono ancora molti civili (non si conosce il numero ...