Ammutinamento al fronte | i russi puntano i fucili contro i ceceni al soldo di Putin | Ci sono morti e feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il morale delle truppe è basso, bassissimo. Sotto ai tacchi. E Vladimirsta affrontando questa catastrofica perdita di fiducia delle sue truppe. Ma non solo: alsarebbe accaduto qualcosa di pazzesco. I soldati di Mosca, infatti, avrebbero puntato le loro armii "compagni". Le forze russe infatti avrebbero messo in atto un vero e proprioa causa delle condizioni a cuistati abbandonati in guerra. Dunque, la minaccia di sparare ai, il cui leader è il "macellaio" Ramzan Kadyrov, fedelissimo di Vladimire forte sostenitore dell'invasione. Kadyrov ha mandato le sue milizie, note come "Kadyrovtsy", per aiutare a sostenere l'esercito russo in Ucraina. Gente temibile, i ...