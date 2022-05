Amici 21, Raimondo Todaro al centro delle critiche dopo l'eliminazione di Nunzio: ecco cosa è successo (Di lunedì 2 maggio 2022) Una frase dell'insegnante di ballo di Amici scatena la polemica sul web: "Scusate, sono stato frainteso". Leggi su comingsoon (Di lunedì 2 maggio 2022) Una frase dell'insegnante di ballo discatena la polemica sul web: "Scusate, sono stato frainteso".

lorenac9529 : RT @simonabastiani: #nunzio accolto come una rock star al suo rientro a casa. Il ballerino di Raimondo Todaro avrà un futuro televisivo?… - verrilloluca90 : @Androme05256070 come sai ad amici e tutto gia deciso a priori fanno come dicono loro evidentemente doveva vincere… - simonabastiani : #nunzio accolto come una rock star al suo rientro a casa. Il ballerino di Raimondo Todaro avrà un futuro televisivo… - slevpingbeauty : RT @davide__espos: Raimondo Todaro veramente se l’anno prossimo ti tolgono il ruolo fanno contenti tutti gli italiani che guardano amici -