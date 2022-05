Ambra Angiolini e il monologo contro la violenza: “A lavoro per la pace” (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è aperto con la canzone Imagine di John Lennon, inno alla pace per eccellenza; in cima al palco, lo slogan “Al lavoro per la pace“. E poi lei, Ambra Angiolini, a iniziare il concerto del 1° maggio con un profondo monologo sul significato di quella frase, di guerra, di violenza, di sicurezza sul lavoro. Vi raccomandiamo... Will Smith chiede scusa anche sui social: "La violenza è velenosa e distruttiva" “Chi ha paura di una pistola? Chi invece di un macchinario tessile, o una gru? Non è una bomba, è solo una gru, e nessuno ha paura, nessuno scappa quando ne vede una“. Ambra Angiolini, con un maglione a righe che riprendeva la bandiera ... Leggi su diredonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è aperto con la canzone Imagine di John Lennon, inno allaper eccellenza; in cima al palco, lo slogan “Alper la“. E poi lei,, a iniziare il concerto del 1° maggio con un profondosul significato di quella frase, di guerra, di, di sicurezza sul. Vi raccomandiamo... Will Smith chiede scusa anche sui social: "Laè velenosa e distruttiva" “Chi ha paura di una pistola? Chi invece di un macchinario tessile, o una gru? Non è una bomba, è solo una gru, e nessuno ha paura, nessuno scappa quando ne vede una“., con un maglione a righe che riprendeva la bandiera ...

