Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti celebrano la comunione della figlia Mia (Di lunedì 2 maggio 2022) Giornata di festeggiamenti per la famiglia Marcuzzi e Facchinetti. La piccola Mia, infatti, ha celebrato la sua prima comunione e la famiglia ormai allargata ha presenziato interamente, trascorrendo una giornata sull'esclusiva terrazza dell'Hotel De La Ville a Roma. Mia Facchinetti, 11 anni il 14 settembre, è nata nel 2011 dalla relazione tra la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e l'artista Francesco Facchinetti.

