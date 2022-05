Al via l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Zelensky: «Il corridoio umanitario finalmente funziona» – Il video (Di lunedì 2 maggio 2022) «Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, telefonate e proposte, oggi siamo finalmente riusciti ad avviare l’evacuazione delle persone dell’acciaieria Azovstal di Mariupol’. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra, questo corridoio vitale ha iniziato a funzionare. Per la prima volta ci sono stati due giorni di vero cessate il fuoco». Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un video pubblicato su Telegram, ha confermato che sono in corso le operazioni di evacuazione dei civili che si sono rifugiati nei sotterranei dell’acciaieria, ultimo baluardo ucraino nella città sul Mar Nero, andata pressoché completamente distrutta a causa dei pesanti bombardamenti e degli attacchi da parte ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) «Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, telefonate e proposte, oggi siamoriusciti ad avviaredelle persone dell’acciaieriadi Mariupol’. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra, questovitale ha iniziato are. Per la prima volta ci sono stati due giorni di vero cessate il fuoco». Sono le parole del presidente ucraino Volodymyrche, in unpubblicato su Telegram, ha confermato che sono in corso le operazioni di evacuazione deiche si sono rifugiati nei sotterranei dell’acciaieria, ultimo baluardo ucraino nella città sul Mar Nero, andata pressoché completamente distrutta a causa dei pesanti bombardamenti e degli attacchi da parte ...

