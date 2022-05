ilfaroonline : Acilia, conclusi i lavori di riasfaltatura di via Pietro da Mazzara -

Acilia, conclusi i lavori di riasfaltatura di via Pietro da Mazzara Ostia – Sono giunti a termine nei giorni scorsi i lavori di rifacimento dell'asfalto di via Pietro da Mazzara, ad Acilia. Un'opera attesa da vent'anni, e il cui completamento ha incontrato il plauso ...Leonardo di Matteo che ha concluso l'iter, oggi vediamo l'opera finta in anticipo rispetto ai tempi previsti" Leonardo Di Matteo (commissione LL.PP. spiega: "Abbiamo raccolto la segnalazione da parte ...