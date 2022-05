A Padova apre il Centro antidiscriminazione Lgbtq+ intitolato a Mariasilvia Spolato (Di lunedì 2 maggio 2022) Prende il via oggi, lunedì 2 maggio, il Centro antidiscriminazione “Mariasilvia Spolato”, in via Boccaccio 80 a Padova. Si tratta dal primo Centro dedicato alla protezione, l’aiuto e il sostegno a persone Lgbt+ vittime di discriminazioni, maltrattamenti, violenze e abusi, con accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Realizzato dal Comune veneto grazie ai finanziamenti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), in collaborazione con le associazioni Arcigay Tralaltro Padova Aps, Sat Pink Aps e Boramosa Aps, è intitolato a Mariasilvia Spolato, figura di spicco nella comunità Lgbtq+ non solo locale ma anche nazionale. Fu infatti proprio la Padovana la prima ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 2 maggio 2022) Prende il via oggi, lunedì 2 maggio, il”, in via Boccaccio 80 a. Si tratta dal primodedicato alla protezione, l’aiuto e il sostegno a persone Lgbt+ vittime di discriminazioni, maltrattamenti, violenze e abusi, con accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Realizzato dal Comune veneto grazie ai finanziamenti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), in collaborazione con le associazioni Arcigay TralaltroAps, Sat Pink Aps e Boramosa Aps, è, figura di spicco nella comunitànon solo locale ma anche nazionale. Fu infatti proprio lana la prima ...

