32esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di lunedì 2 maggio 2022) Nella 32esima giornata Bundesliga 2021/22, apertasi con l’anticipo tra Union Berlino e Greuther Furth(1-1), perdono sia il Bayern Monaco, sconfitto dal Mainz(3-1), e il Borussia Dortmund, che cede in casa contro il Bochmu(3-4). Vincono in trasferta il Colonia, 1-4 in casa del’Augsburg, e il Friburgo, che espugna il campo dell’Hoffenheim(3-4). Termina, invece, in parità, lo scontro salvezza tra Arminia ed Hertha Berlino (1-1). Nei posticipi, il Bayer Leverkusen liquida agevolmente L’Eintracht (2-0), mentre il Lipsia cade rovinosamente a Gladbach(3-1). 32esima giornata Bundesliga 2021/2022: I RISULTATI UNION BERLINO-GREUTHER FURTH 1-1 MAINZ-BAYERN MONACO 3-1 BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 3-4 AUGSBURG-COLONIA 1-4 HOFFENHEIM-FRIBURGO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 maggio 2022) Nella/22, apertasi con l’anticipo tra Union Berlino e Greuther Furth(1-1), perdono sia il Bayern Monaco, sconfitto dal Mainz(3-1), e il Borussia Dortmund, che cede in casa contro il Bochmu(3-4). Vincono in trasferta il Colonia, 1-4 in casa del’Augsburg, e il Friburgo, che espugna il campo dell’Hoffenheim(3-4). Termina, invece, in parità, lo scontro salvezza tra Arminia ed Hertha Berlino (1-1). Nei posticipi, il Bayer Leverkusen liquida agevolmente L’Eintracht (2-0), mentre il Lipsia cade rovinosamente a Gladbach(3-1)./2022: I RISULTATI UNION BERLINO-GREUTHER FURTH 1-1 MAINZ-BAYERN MONACO 3-1 BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 3-4 AUGSBURG-COLONIA 1-4 HOFFENHEIM-FRIBURGO ...

