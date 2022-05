VIDEO Guido Meda: “Francesco Bagnaia ritrovato, gara di un altro pianeta” (Di domenica 1 maggio 2022) Un weekend perfetto per Francesco Bagnaia a Jerez de la Frontera. Vittoria, giro veloce, pole-position e sempre in testa alla corsa: sono stati questi gli ingredienti che hanno permesso al piemontese di trionfare in Spagna, sede del sesto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito andaluso dedicato alla memoria di Angel Nieto, Bagnaia si è rilanciato in ottica campionato dopo un inizio particolarmente problematico che non gli aveva permesso per varie ragioni di esprimere il potenziale vero del pacchetto tecnico. La Ducati, con Pecco in sella, è tornata a volare come fatto nell’ultima parte del 2021 e anche per il francese Fabio Quartararo c’è stato poco da fare. Il centauro della Yamaha, su questa pista, godeva di grande credito per le caratteristiche del layout e per il ritmo espresso nel corso delle prove libere. ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) Un weekend perfetto pera Jerez de la Frontera. Vittoria, giro veloce, pole-position e sempre in testa alla corsa: sono stati questi gli ingredienti che hanno permesso al piemontese di trionfare in Spagna, sede del sesto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito andaluso dedicato alla memoria di Angel Nieto,si è rilanciato in ottica campionato dopo un inizio particolarmente problematico che non gli aveva permesso per varie ragioni di esprimere il potenziale vero del pacchetto tecnico. La Ducati, con Pecco in sella, è tornata a volare come fatto nell’ultima parte del 2021 e anche per il francese Fabio Quartararo c’è stato poco da fare. Il centauro della Yamaha, su questa pista, godeva di grande credito per le caratteristiche del layout e per il ritmo espresso nel corso delle prove libere. ...

