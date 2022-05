VIDEO: Frecce Tricolori eccellenza del territorio. L’esibizione di chiusura addestramento a Rivolto (Di domenica 1 maggio 2022) Le Frecce Tricolori sono un’eccellenza del territorio non solo regionale. Sono un esempio concreto di impegno, spirito di sacrificio, disciplina, senso del dovere a cui ispirarsi. La Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) ha un legame profondo con il territorio, è un patrimonio indissolubile che riempie di orgoglio l’intera comunità. L’Amministrazione regionale continuerà ad essere a fianco della Pan a cui augura di raccogliere ancora tanti successi anche nella 62ma stagione acrobatica ormai alle porte.E’ il messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia ha rilasciato a margine dell’ultimo addestramento della Formazione 2022 organizzato alla base aerea di Rivolto (Udine).L’evento, riservato ai Club Frecce Tricolori, come da ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 maggio 2022) Lesono un’delnon solo regionale. Sono un esempio concreto di impegno, spirito di sacrificio, disciplina, senso del dovere a cui ispirarsi. La Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) ha un legame profondo con il, è un patrimonio indissolubile che riempie di orgoglio l’intera comunità. L’Amministrazione regionale continuerà ad essere a fianco della Pan a cui augura di raccogliere ancora tanti successi anche nella 62ma stagione acrobatica ormai alle porte.E’ il messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia ha rilasciato a margine dell’ultimodella Formazione 2022 organizzato alla base aerea di(Udine).L’evento, riservato ai Club, come da ...

