Udinese, Marino ricorda Raiola: “Col sorriso sapeva strapparti il miglior contratto” (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi dà un’opportunità di ricordare un amico per quello che era fuori dalle trattative. Una simpatica persona, un ragazzo che ho visto crescere fin dai tempi che portò i primi giocatori a Foggia a Zeman. Ricordo tante trattative in cui tu di fronte ti rendevi conto che avevi un avversario, un antagonista, una controparte terribile però allo stesso tempo concedevi perché la sua simpatia, la sua goliardia era unica e sapeva, col sorriso sulle labbra, strapparti il miglior contratto“. Così Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha ricordato ai microfoni di DAZN Mino Raiola, scomparso all’età di 54 anni. “Ricordo che lui conosceva cinque lingue e la peggiore che conosceva era l’italiano perché ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi dà un’opportunità dire un amico per quello che era fuori dalle trattative. Una simpatica persona, un ragazzo che ho visto crescere fin dai tempi che portò i primi giocatori a Foggia a Zeman. Ricordo tante trattative in cui tu di fronte ti rendevi conto che avevi un avversario, un antagonista, una controparte terribile però allo stesso tempo concedevi perché la sua simpatia, la sua goliardia era unica e, colsulle labbra,il“. Così Pierpaolo, responsabile dell’area tecnica dell’, hato ai microfoni di DAZN Mino, scomparso all’età di 54 anni. “Ricordo che lui conosceva cinque lingue e la peggiore che conosceva era l’italiano perché ...

sportface2016 : #Udinese, Pierpaolo #Marino ricorda Mino #Raiola: 'Una simpatica persona, con il sorriso sapeva strapparti il migli… - infoitsport : Udinese-Inter, Marino: 'Rendimento Cioffi impronosticabile, continuerà a stupirci' - ManuFilippone95 : RT @IlfuEelst: Chissà se Marino ora andrà davanti alle telecamere a dire che non era rigore come dopo Milan-Udinese quando si affrettò a di… - dade494 : RT @IlfuEelst: Chissà se Marino ora andrà davanti alle telecamere a dire che non era rigore come dopo Milan-Udinese quando si affrettò a di… - AlexanderVella5 : RT @IlfuEelst: Chissà se Marino ora andrà davanti alle telecamere a dire che non era rigore come dopo Milan-Udinese quando si affrettò a di… -