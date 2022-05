Udinese-Inter 1-2, nerazzurri inseguono Milan (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Inter vince 2-1 sul campo dell’Udinese nel match della 35esima giornata della Serie A, sale a 75 punti e rimane a -2 dal Milan quando mancano 3 giornate dalla fine del campionato. La squadra di Inzaghi va in vantaggio nel primo tempo con i gol di Perisic e Lautaro e nel finale di gara subisce la rete ininfluente dei friulani con Pussetto. La squadra di Cioffi con questa sconfitta resta ferma a 43 punti. LA PARTITA – Il tecnico dei bianconeri per la sfida recupera Pereyra e Perez. Inzaghi invece senza Calhanoglu squalificato e Bastoni infortunato, si affida a Gagliardini preferito a Vidal a centrocampo e Dimarco in difesa, con Handanovic che torna tra i pali dopo l’errore di Radu a Bologna. La pressione iniziale della squadra di Inzaghi porta subito i suoi frutti. Al 12? l’Inter è già in vantaggio: ... Leggi su funweek (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – L’vince 2-1 sul campo dell’nel match della 35esima giornata della Serie A, sale a 75 punti e rimane a -2 dalquando mancano 3 giornate dalla fine del campionato. La squadra di Inzaghi va in vantaggio nel primo tempo con i gol di Perisic e Lautaro e nel finale di gara subisce la rete ininfluente dei friulani con Pussetto. La squadra di Cioffi con questa sconfitta resta ferma a 43 punti. LA PARTITA – Il tecnico dei bianconeri per la sfida recupera Pereyra e Perez. Inzaghi invece senza Calhanoglu squalificato e Bastoni infortunato, si affida a Gagliardini preferito a Vidal a centrocampo e Dimarco in difesa, con Handanovic che torna tra i pali dopo l’errore di Radu a Bologna. La pressione iniziale della squadra di Inzaghi porta subito i suoi frutti. Al 12? l’è già in vantaggio: ...

