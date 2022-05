Udinese-Inter 1-2, Lautaro Martinez: “Dobbiamo fare il nostro lavoro e sperare in passi falsi del Milan” (Di domenica 1 maggio 2022) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-2 ottenuta in casa dell’Udinese. Ecco le sue parole: “Volevamo vincere e fare una partita così perché sapevamo che l’Udinese era una squadra tosta e aggressiva a livello fisico. Siamo contenti, continuiamo così. Milan? Dobbiamo fare il nostro lavoro. Dobbiamo pensare alla prossima partita e vincere. Siamo tutti dentro con lo stesso obiettivo. Dobbiamo ancora migliorare tanto. mancano tre partite che per noi sono troppo importanti. Chi è la favorita per vincere questo campionato? Il Milan? Non lo so. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022), attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-2 ottenuta in casa dell’. Ecco le sue parole: “Volevamo vincere euna partita così perché sapevamo che l’era una squadra tosta e aggressiva a livello fisico. Siamo contenti, continuiamo così.ilpensare alla prossima partita e vincere. Siamo tutti dentro con lo stesso obiettivo.ancora migliorare tanto. mancano tre partite che per noi sono troppo importanti. Chi è la favorita per vincere questo campionato? Il? Non lo so. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi ...

