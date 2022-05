Ucraina, la propaganda di Lavrov: “Zelensky ebreo? Anche Hitler lo era. L’Italia in prima fila contro la Russia, mi ha sorpreso” (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi ha sorpreso la posizione delL’Italia, in prima fila contro la Russia. Pensavo sapesse distinguere il nero dal bianco”. Parla così a Zona Bianca, su Rete4, il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, nella sua prima intervista a una tv europea dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Un continuo attacco nei confronti del blocco a sostegno dell’Ucraina di Zelensky, definito un filo-nazista Anche se di origine ebraica “perché Anche Hitler era ebreo”, dell’Unione europea, degli Stati Uniti e Anche dei media occidentali. Ma ripete che nelle intenzioni del Cremlino non c’è quella di un cambio di regime a Kiev: “Quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi hala posizione del, inla. Pensavo sapesse distinguere il nero dal bianco”. Parla così a Zona Bianca, su Rete4, il ministro degli Esteri russo, Serghej, nella suaintervista a una tv europea dallo scoppio del conflitto in. Un continuo attacco nei confronti del blocco a sostegno dell’di, definito un filo-nazistase di origine ebraica “perchéera”, dell’Unione europea, degli Stati Uniti edei media occidentali. Ma ripete che nelle intenzioni del Cremlino non c’è quella di un cambio di regime a Kiev: “Quella ...

CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio agli inviati in Ucraina. E a Francesca Mannocchi @mannocchia che rischia la vita per raccontarci… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, la propaganda russa diffonde il caos in Europa #ANSA - GiovaQuez : Orsini: 'L'autodeterminazione dei popoli è solo un raggiro della propaganda occidentale. Se questo esistesse sarebb… - ritacuzzotti : RT @valy_s: Ha ragione @BelpietroTweet: sono USA e Russia che devono sedersi per trovare l’accordo. L’Ucraina è il campo di battaglia. Ques… - kansai74 : @universo_astro @davcarretta Forse perché dopo quasi 3 mesi di propaganda ucraina filo nazista serviva una voce fuo… -