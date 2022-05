Ucraina, la propaganda di Lavrov: “Zelensky? Anche Hitler aveva origini ebraiche. L’Italia in prima fila contro la Russia, mi ha sorpreso” (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi ha sorpreso la posizione delL’Italia, in prima fila contro la Russia. Pensavo sapesse distinguere il nero dal bianco”. Parla così a Zona Bianca, su Rete4, il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, nella sua prima intervista a una tv europea dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Un’intervista durata oltre mezz’ora nella quale alle domande da studio sono seguite delle lunghe risposte senza mai un’interruzione, Anche quando sono state dichiarate falsità già smentite dai fatti, come ad esempio la negazione dei crimini di Bucha, che il conduttore solo in parte è riuscito a contestualizzare. Un continuo attacco nei confronti del blocco a sostegno dell’Ucraina di Zelensky, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) “Mi hala posizione del, inla. Pensavo sapesse distinguere il nero dal bianco”. Parla così a Zona Bianca, su Rete4, il ministro degli Esteri russo, Serghej, nella suaintervista a una tv europea dallo scoppio del conflitto in. Un’intervista durata oltre mezz’ora nella quale alle domande da studio sono seguite delle lunghe risposte senza mai un’interruzione,quando sono state dichiarate falsità già smentite dai fatti, come ad esempio la negazione dei crimini di Bucha, che il conduttore solo in parte è riuscito a contestualizzare. Un continuo attacco nei confronti del blocco a sostegno dell’di, ...

