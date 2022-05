Ucraina, diretta. Evacuazione civili da Azovstal rinviata a domani. ?Esplosioni a Belgorod, fumo in territorio russo (Di domenica 1 maggio 2022) Non cessano gli attacchi nell'Ucraina occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell'aeroporto di Odessa. Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 1 maggio 2022) Non cessano gli attacchi nell'occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell'aeroporto di Odessa. Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel...

Corriere : ?? Un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese - LuigiBrugnaro : ???? Al @teatrolafenice in scena la prestigiosa National Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Volodymyr Sirenko e… - SkyTG24 : DIRETTA Guerra #Ucraina-#Russia, bombe su Odessa e Kharkiv. Zelensky: 'Torneremo liberi' - RepSpettacoli : Concerto Primo Maggio a Roma, la diretta: commozione per la band ucraina Go_A. Lundini e la 'telefonata' di Putin:… - CMVenezia : RT @LuigiBrugnaro: ???? Al @teatrolafenice in scena la prestigiosa National Symphony Orchestra of Ukraine diretta da Volodymyr Sirenko e Joha… -