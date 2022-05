Toscana, incentivi della Regione a chi assume i licenziati dalle aziende in crisi (Di domenica 1 maggio 2022) Da 8mila a 10mila euro a lavoratore “ricollocato” a tempo indeterminato. L’assessora Nardini: «Situazione molto critica, benefici estesi fino al 2024» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 1 maggio 2022) Da 8mila a 10mila euro a lavoratore “ricollocato” a tempo indeterminato. L’assessora Nardini: «Situazione molto critica, benefici estesi fino al 2024»

