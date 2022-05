Torta al latte di mandorle: facile da fare, buonissima e profumata! (Di domenica 1 maggio 2022) Siamo alla prese con la preparazione di un evento? Un compleanno, un anniversario o, semplicemente, una cena a cui teniamo particolarmente? Preparare un dolce degno dell’occasione è d’obbligo. La soluzione è a portata di mano. Prepariamo la Torta al latte di mandorla, ricorda molto la classica diplomatica ma ha un tocco in più e non contiene liquore, una combinazione perfetta. Ingredienti per il pan di Spagna 4 uova, 150 grammi di zucchero, qualche goccia di essenza alle mandorle, 200 ml di latte di mandorle 200 ml di olio di semi, 250 grammi di farina 00, 12 grammi di lievito per dolci. Ingredienti per la crema pasticcera 800 ml di latte di mandorle, 1 tuorlo d’uovo, 5 cucchiai di amido di mais, 5 cucchiai di zucchero, qualche goccia di essenza alle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 maggio 2022) Siamo alla prese con la preparazione di un evento? Un compleanno, un anniversario o, semplicemente, una cena a cui teniamo particolarmente? Preparare un dolce degno dell’occasione è d’obbligo. La soluzione è a portata di mano. Prepariamo laaldi mandorla, ricorda molto la classica diplomatica ma ha un tocco in più e non contiene liquore, una combinazione perfetta. Ingredienti per il pan di Spagna 4 uova, 150 grammi di zucchero, qualche goccia di essenza alle, 200 ml didi200 ml di olio di semi, 250 grammi di farina 00, 12 grammi di lievito per dolci. Ingredienti per la crema pasticcera 800 ml didi, 1 tuorlo d’uovo, 5 cucchiai di amido di mais, 5 cucchiai di zucchero, qualche goccia di essenza alle ...

