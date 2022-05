Torneo delle Nazioni: l’Italia Under 15 trionfa in finale contro la Repubblica Ceca (Di domenica 1 maggio 2022) l’Italia torna a trionfare nel Torneo delle Nazioni. Dopo 14 anni dall’ultimo successo, la Nazionale Under 15 ha vinto per 3-0 la finale contro la Repubblica Ceca chiudendo uno splendido percorso, portato a termine con quattro vittorie in quattro partite, 12 gol segnati complessivamente e solo tre subiti. Al 26? Mattia Mosconi (Inter) sblocca il punteggio con una gran girata di destro su cross basso di Colombo; all’11’ del secondo tempo l’Italia raddoppia con Diego Pisani (Fiorentina), bravo a ribadire in rete una corta respinta di Obdrzalek su una conclusione di sinistro Liberali. A completare la festa, il tris al al 20?: calcio di punizione dello stesso Liberali e tiro vincente di Stefano Maiorana ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022)torna are nel. Dopo 14 anni dall’ultimo successo, la Nazionale15 ha vinto per 3-0 lalachiudendo uno splendido percorso, portato a termine con quattro vittorie in quattro partite, 12 gol segnati complessivamente e solo tre subiti. Al 26? Mattia Mosconi (Inter) sblocca il punteggio con una gran girata di destro su cross basso di Colombo; all’11’ del secondo temporaddoppia con Diego Pisani (Fiorentina), bravo a ribadire in rete una corta respinta di Obdrzalek su una conclusione di sinistro Liberali. A completare la festa, il tris al al 20?: calcio di punizione dello stesso Liberali e tiro vincente di Stefano Maiorana ...

sportface2016 : #TorneodelleNazioni: l'#Italia Under 15 trionfa in finale contro la #RepubblicaCeca - gianfum : RT @Filippomaggi97: ?? TRIONFO AZZURRO ???? L'U15 di mister Favo si è appena aggiudicata il Torneo delle Nazioni battendo in finale la Repp.C… - AxxMassimo : @dr91j Anche le prime 3 hanno rallentato Se la Juve ha fatto una brutta stagione a parte la vincitrice sarà stato… - ItalianSerieA : New post: Trionfo Italia al Torneo delle Nazioni: Repubblica Ceca battuta 3-0 in finale, titolo azzurro dopo 14 anni - Kataklinsmann : @kapparella Da quanto ho capito in nazionale non segna dal torneo delle colonie spagnole del 1598. -