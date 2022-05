Tennisti russi e bielorussi fuori da Wimbledon | Nadal | “E’ ingiusto”

(Di domenica 1 maggio 2022) “Molto ingiusta”. Rafaelconsidera così la decisione didi escludere i giocatorie bielodal torneo dello Slam a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. “Non possono fare molto loro – ha detto il campione spagnolo a Madrid dove disputerà il Masters 1000 di casa – che colpa hanno per quanto sta succedendo, mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono”.ha annunciato dieci giorni fa di lasciaree bielodall’edizione 2022 (27 giugno-10 luglio) del torneo: tra i giocatori interessati ci sono il n.2 del mondo Daniil Medvedev, Andrey Rublev (N.8) e Aryna Sabalenka (N.4). Novak Djokovic, che ...

La decisione di Wimbledon di escludere i giocatorie bielorussi dal torneo dello Slam a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca "è molto ingiusta". A dirlo è Rafael Nadal. Il campione spagnolo, attualmente quarto nella classifica Atp ...Adriano Panatta/ "esclusi da Wimbledon È una forma di razzismo" Una sorta di matrimonio parallelo. Dunque, Polina Kovaleva , figlia di Svetlana Polyakova, è per Lavrov una figlia ...Parla così Nadal della decisione di eslcudere da Wimbledon, in programma dal 27 giugno al 10 luglio, i tennisti russi e bielorussi. Il motivo ovviamente è la l'invasione operata dalla Russia ai danni ...Il fuoriclasse di Manacor, in conferenza stampa quest’oggi, si è però soffermato su un altro aspetto, ovvero la decisione degli organizzatori di Wimbledon di escludere giocatori e giocatrici di Russia ...