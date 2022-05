(Di domenica 1 maggio 2022) Tra i tanti spunti interessanti del Masters1000 di Madrid, vi è la presenza del n.1 del mondo,. Dopo le traversie vissute in Australia per via della vicenda “vaccino anti-Covid”, Nole ha dovuto fare i conti con pochi match ufficiali e l’eliminazione al secondo turno del 1000 di Montecarlo, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ha evidenziato una condizione tutt’altro che buona. Nel corso del torneo di Belgrado, il serbo si è spinto fino alla Finale dove poi, anche a causa di un evidente calo fisico, si è dovuto arrendere al russo Andrey Rublev. Alla fine della fiera, è tutto frutto di un percorso chesta affrontando perpronto al Roland Garros. “Ho bisogno di giocare e a Belgrado ho affrontato partite lunghe e complicate che mi sono state utili. Fisicamente non sono ancora al ...

SkyTG24 : Tennis, Djokovic: sono malato, qualcosa condiziona il mio metabolismo - TennisWorldit : Llodra su Novak Djokovic: 'Ha bisogno di giocare partite per ritrovare il ritmo' - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Knowles: 'Mi ha stupito il crollo di Novak Djokovic nella finale di Belgrado' - TennisWorldit : Knowles: 'Mi ha stupito il crollo di Novak Djokovic nella finale di Belgrado' - TennisWorldit : Atp Madrid - Cammino ad ostacoli per Novak Djokovic, attenzione a Nadal-Alcaraz -

OA Sport

Rafael Nadal Fernando Meligeni lancia una sfida su Twitter che riguarda Rafael Nadal,Djokovic e Roger Federer. L'ex tennista brasiliano, semifinalista del Roland Garros nel 1999 e ...3 delAnsiaDjokovic: 'Ho avuto una malattia, le sensazioni sono preoccupanti'Djokovic, svelati i motivi dell'addio al serbo di Marian Vajda Chanda Rubin: 'Ecco cosa ha imparatoDjokovic ... Tennis, Novak Djokovic: "Sto lavorando nella giusta direzione per essere in forma a Parigi" Tra i tanti spunti interessanti del Masters1000 di Madrid, vi è la presenza del n.1 del mondo, Novak Djokovic. Dopo le traversie vissute in Australia per via della vicenda “vaccino anti-Covid”, Nole ...Novak Djokovic e Roger Federer. L’ex tennista brasiliano, semifinalista del Roland Garros nel 1999 e attualmente commentatore sportivo, ha fatto un sondaggio sul proprio profilo social che riguarda i ...