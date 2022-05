Tennis, Carlos Alcaraz: “Sono uno dei migliori giocatori del mondo, spero di incontrare Nadal e di batterlo” (Di domenica 1 maggio 2022) Carlos Alcaraz è pronto per recitare ancora una volta il ruolo del primattore. A Madrid (Spagna) l’interesse non manca per un torneo che di spunti ne darà tantissimi perché metterà a confronto tanti Tennisti di qualità e di generazioni diverse. Il classe 2003 è il riferimento principale della nouvelle vague, visti i centri nel 1000 di Miami e nell’ATP500 di Barcellona, dimostrando di saper giocare alla grande su superficie diverse. Alcaraz, quindi, ha voglia di godersi quello che questo 1000 saprà regalargli, consapevole dei propri mezzi. “Sono cresciuto molto come giocatore e persona. L’anno scorso avevo giocato con lo spirito di vivere una nuova esperienza e di misurarmi con i migliori giocatori del mondo. Oggi mi considero uno di loro. In questo ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022)è pronto per recitare ancora una volta il ruolo del primattore. A Madrid (Spagna) l’interesse non manca per un torneo che di spunti ne darà tantissimi perché metterà a confronto tantiti di qualità e di generazioni diverse. Il classe 2003 è il riferimento principale della nouvelle vague, visti i centri nel 1000 di Miami e nell’ATP500 di Barcellona, dimostrando di saper giocare alla grande su superficie diverse., quindi, ha voglia di godersi quello che questo 1000 saprà regalargli, consapevole dei propri mezzi. “cresciuto molto come giocatore e persona. L’anno scorso avevo giocato con lo spirito di vivere una nuova esperienza e di misurarmi con idel. Oggi mi considero uno di loro. In questo ...

