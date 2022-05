Strage di Portella della Ginestra | Ridulfo Cgil | “Senza lavoro e pace niente giustizia sociale”

(Di domenica 1 maggio 2022) Dopo due anni di as, oggi ala festa dei lavoratori è tornata a riempire le strade con tantissimi lavoratrici e lavoratori, anziani, moltissimi giovani e anche tanti bambini con le bandiere e i cappellini rossiPalermo eFlainazionale, che quest’anno ha organizzato il Primo Maggio assieme alla. La banda comunale di Mezzojuso ha aperto il corteo con le note di Bella Ciao e Bandiera Rossa. Dopo l’omaggio al cimitero, il corteo è partito dalla Casa del Popolo, ha sfilato per i vicoli del paese ed è arrivato aintorno alle 11,30. Serafino Petta, degli ultimi sopravvissuti, ha letto i nomi dei superstiti, aprendo gli interventi. ...

Mancano pochi mesi al sangue di Portella della Ginestra, il 1° maggio del 1947, undici morti e ventisette feriti, la prima strage dell'Italia repubblicana. "La strage di Portella della Ginestra fu il primo esempio di strategia della tensione in Italia e rappresentò il tentativo da parte del sistema politico - criminale - mafioso di destabilizzare la nostra democrazia. Oggi ricorrono i 75 anni dalla strage di Portella della Ginestra. Ricordiamo la storia delle lotte, per la pace e il lavoro."