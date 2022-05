Corriere : Si chiama Zelensky e abita in Russia: «Non trovo lavoro» - sylwiawys : RT @Corriere: Si chiama Zelensky e abita in Russia: «Non trovo lavoro» - Ortsandra : RT @Corriere: Si chiama Zelensky e abita in Russia: «Non trovo lavoro» - aleksandrov_76 : #Ukraine #ZelenskyWarCriminal Sergey Velichko call sign 'Chili', #Zelensky's Neo-Nazi: 1/2 - elenanjkolaje : RT @Corriere: Si chiama Zelensky e abita in Russia: «Non trovo lavoro» -

Una omonimia che può costare davvero cara quella di un 45enne russo che ha lo stesso cognome del presidente ucraino. L'uomo si chiama infattie non riesce a trovare lavoro nella sua patria, la Russia. Adesso sta facendo lo sciopero della fame già da tre giorni in segno di protesta, e l'idea è quella di proseguire per altri ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucrainanon ha mai messo piede in Ucraina. Ha trascorso tutta la vita a Novosibirsk e si considera un siberiano per eccellenza, anche se ricorda ... Sergey Zelensky, il russo con il cognome del presidente ucraino che non riesce a trovare lavoro Zelensky affermato di voler incontrare il presidente Putin ... Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a Xinhua. (Corriere dell'Umbria) Si tratta di un sito ...L’uomo si chiama infatti Sergey Zelensky e non riesce a trovare lavoro nella sua patria, la Russia. Adesso sta facendo lo sciopero della fame già da tre giorni in segno di protesta, e l'idea è quella ...