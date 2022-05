Sconfitta casalinga per il Ragusa Rugby (Di domenica 1 maggio 2022) Una nel derby siciliano di ieri, nello stadio di viva Forlanini, contro Messina.Ma una partita gagliarda da parte dei ragazzi di coach Peppe Berretti, che, come sempre, hanno giocato con il massimo impegno e, per lunghi tratti del match, anche con un’ottima qualità.Chiaramente le assenze e qualche distrazione di troppo, specie nella fase realizzativa, non hanno consentito agli iblei di migliorare il proprio score.Anche perchè, fin dall’inizio, Messina è partita forte, dopo i primissimi minuti di studio da parte di entrambe le formazioni, infilando in 15 minuti ben tre mete pesanti. Ma Ragusa ha saputo reagire e, poco prima del riposo, al termine di una bellissima azione corale, è riuscita a infilare la difesa avversaria e giungere a meta. Nel secondo tempo, gli iblei hanno resistito per lunghi tratti alle ottime trame del Messina, e alla fine il parziale, seppur ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 1 maggio 2022) Una nel derby siciliano di ieri, nello stadio di viva Forlanini, contro Messina.Ma una partita gagliarda da parte dei ragazzi di coach Peppe Berretti, che, come sempre, hanno giocato con il massimo impegno e, per lunghi tratti del match, anche con un’ottima qualità.Chiaramente le assenze e qualche distrazione di troppo, specie nella fase realizzativa, non hanno consentito agli iblei di migliorare il proprio score.Anche perchè, fin dall’inizio, Messina è partita forte, dopo i primissimi minuti di studio da parte di entrambe le formazioni, infilando in 15 minuti ben tre mete pesanti. Maha saputo reagire e, poco prima del riposo, al termine di una bellissima azione corale, è riuscita a infilare la difesa avversaria e giungere a meta. Nel secondo tempo, gli iblei hanno resistito per lunghi tratti alle ottime trame del Messina, e alla fine il parziale, seppur ...

