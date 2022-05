Ronaldo via dal Manchester United? Pazzesca suggestione: la prossima squadra (Di domenica 1 maggio 2022) Questa stagione è stata l’ennesima dimostrazione di quanto Cristiano Ronaldo sia infinito. Il calo di rendimento del Manchester United, però, ha suscitato nel portoghese quella voglia che non gli è mai mancata di tornare a vincere. Cristiano Ronaldo United Ronaldo via dallo United? suggestione Real Madrid Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mirror, il Real Madrid sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni di Ronaldo che sta trascinando il Manchester United nonostante la stagione parecchio complicata per i Red Devils. Il portoghese, ha collezionato 37 presenze, in cui ha messo a segno 23 gol e ha fornito 3 assist. Un bottino molto interessante che ha fatto scattare una ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) Questa stagione è stata l’ennesima dimostrazione di quanto Cristianosia infinito. Il calo di rendimento del, però, ha suscitato nel portoghese quella voglia che non gli è mai mancata di tornare a vincere. Cristianovia dalloReal Madrid Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mirror, il Real Madrid sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni diche sta trascinando ilnonostante la stagione parecchio complicata per i Red Devils. Il portoghese, ha collezionato 37 presenze, in cui ha messo a segno 23 gol e ha fornito 3 assist. Un bottino molto interessante che ha fatto scattare una ...

