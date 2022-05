Roma Bologna 0-0 LIVE: ospiti pericolosi, Arnautovic non concretizza (Di domenica 1 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Bologna si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Roma Bologna 0-0 MOVIOLA 1? Si parte all’Olimpico 2? Subito episodio dubbio in area felsinea: Zaniolo sfonda a destra e mette in mezzo, sulla palla smorzata Medel mette corpo e braccio in caduta. Per arbitro e VAR non c’è fallo 12? Incrocio di gambe sospetto tra Hickey e Maitland-Niles nei pressi dell’area bolognese, ma ancora una volta non c’è nulla per Fabbri 17? Bologna molto pericoloso, Rui Patricio incerto nell’uscita ma riesce comunque a frenare Arnautovic a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Si parte all’Olimpico 2? Subito episodio dubbio in area felsinea: Zaniolo sfonda a destra e mette in mezzo, sulla palla smorzata Medel mette corpo e braccio in caduta. Per arbitro e VAR non c’è fallo 12? Incrocio di gambe sospetto tra Hickey e Maitland-Niles nei pressi dell’area bolognese, ma ancora una volta non c’è nulla per Fabbri 17?molto pericoloso, Rui Patricio incerto nell’uscita ma riesce comunque a frenarea ...

