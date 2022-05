Roma-Bologna 0-0, De Leo: “Prestazione importante, questo gruppo ha grandi valori” (Di domenica 1 maggio 2022) “Non mi va di commentare la Prestazione degli avversari né di rispondere a Mourinho, un maestro per me. I nostri avversari hanno messo la partita sul piano della qualità e noi abbiamo avuto alcune occasioni. Abbiamo fatto una Prestazione importante, dal canto nostro, e questo va messo in risalto. Abbiamo cercato spesso la palla in verticale perché loro tengono sempre il baricentro alto; credo che lo abbiamo fatto bene, trovando l’uomo libero: siamo riusciti a metterli in difficoltà. I centrocampisti fanno sempre un lavoro dispendioso e non è facile ripartire negli spazi; nel corso della gara, i nostri giocatori riescono a garantirci certi inserimenti. Servirebbe maggior cinismo dei nostri attaccanti, ma considerando l’impegno possiamo aspettarci delle volte una non grandissima lucidità nelle ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) “Non mi va di commentare ladegli avversari né di rispondere a Mourinho, un maestro per me. I nostri avversari hanno messo la partita sul piano della qualità e noi abbiamo avuto alcune occasioni. Abbiamo fatto una, dal canto nostro, eva messo in risalto. Abbiamo cercato spesso la palla in verticale perché loro tengono sempre il baricentro alto; credo che lo abbiamo fatto bene, trovando l’uomo libero: siamo riusciti a metterli in difficoltà. I centrocampisti fanno sempre un lavoro dispendioso e non è facile ripartire negli spazi; nel corso della gara, i nostri giocatori riescono a garantirci certi inserimenti. Servirebbe maggior cinismo dei nostri attaccanti, ma considerando l’impegno possiamo aspettarci delle volte una nonssima lucidità nelle ...

