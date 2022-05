Risultati classifica Serie A LIVE: l’Inter risponde al successo del Milan, la Roma rallenta (Di domenica 1 maggio 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentacinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentacinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Quart’ultimo turno di campionato che si apre nel pomeriggio di sabato con sfide delicatissime in quota salvezza per il Cagliari e per le genovesi, impegnate in un derby della Lanterna da brividi. La lotta Scudetto si infiammerà invece di domenica con il Milan che ospita la Fiorentina e l’Inter impegnata in Friuli contro l’Udinese. In chiave Europa invece, jolly casalinghi per la Roma e per l’Atalanta che chiuderà la giornata ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022)A: tutti gli aggiornamenti della trentacinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentacinquesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio: i, lae i marcatori delle partite. Quart’ultimo turno di campionato che si apre nel pomeriggio di sabato con sfide delicatissime in quota salvezza per il Cagliari e per le genovesi, impegnate in un derby della Lanterna da brividi. La lotta Scudetto si infiammerà invece di domenica con ilche ospita la Fiorentina eimpegnata in Friuli contro l’Udinese. In chiave Europa invece, jolly casalinghi per lae per l’Atalanta che chiuderà la giornata ...

