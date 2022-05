Preghiera della sera 1 Maggio 2022: “Rivestimi della Tua bontà” (Di domenica 1 maggio 2022) “Rivestimi della Tua bontà”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 1 maggio 2022) “Tua”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

