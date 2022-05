Playoff Serie C, i risultati del primo turno: vola il Foggia di Zeman (Di domenica 1 maggio 2022) Si sono giocate partite importanti valide per i Playoff di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Solo due squadre sono riuscite a ribaltare il pronostico della vigilia, si tratta di Pro Patria e Olbia che hanno avuto la meglio in trasferta di Lecco e Ancona. vola il Foggia di Zeman, successo davanti al pubblico amico contro la Turris (2-0). Supera il turno la Juventus U-23, basta il pareggio contro il Piacenza. Pareggi decisivi anche per Pescara, Pro Vercelli, Francavilla e Monopoli. Successo del Gubbio. Playoff Serie C, i risultati del primo turno LECCO-PRO PATRIA 0-2 PESCARA-CARRARESE 2-2 PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 0-0 FRANCAVILLA-MONTEROSSI 2-2 Foggia-TURRIS ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 maggio 2022) Si sono giocate partite importanti valide per idiC, la stagione è entrata nella fase decisiva. Solo due squadre sono riuscite a ribaltare il pronostico della vigilia, si tratta di Pro Patria e Olbia che hanno avuto la meglio in trasferta di Lecco e Ancona.ildi, successo davanti al pubblico amico contro la Turris (2-0). Supera illa Juventus U-23, basta il pareggio contro il Piacenza. Pareggi decisivi anche per Pescara, Pro Vercelli, Francavilla e Monopoli. Successo del Gubbio.C, idelLECCO-PRO PATRIA 0-2 PESCARA-CARRARESE 2-2 PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 0-0 FRANCAVILLA-MONTEROSSI 2-2-TURRIS ...

