Playoff, l’Avellino sfiderà il Foggia per il secondo turno (Di domenica 1 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ il Foggia la sfidante dell’Avellino al secondo turno dei Playoff. La formazione di Zden?k Zeman ha eliminato la Turris nel primo turno con un secco 2-0, reti decisive di Di Grazia e Curcio. L’appuntamento è per il prossimo 4 maggio al Partenio-Lombardi. Nella giornata di lunedì si conoscerà l’orario e soprattutto prenderà il via la prevendita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ illa sfidante delaldei. La formazione di Zden?k Zeman ha eliminato la Turris nel primocon un secco 2-0, reti decisive di Di Grazia e Curcio. L’appuntamento è per il prossimo 4 maggio al Partenio-Lombardi. Nella giornata di lunedì si conoscerà l’orario e soprattutto prenderà il via la prevendita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Playoff, l'##Avellino sfiderà il Foggia per il secondo turno ** - sportavellino : Secondo turno playoff, per l'Avellino c'è il Foggia: il quadro completo - - _Orlandino_ : Con il 4° posto ottenuto in questa pessima stagione regolare, l'Avellino ha raggiunto la sesta partecipazione ai pl… - ottopagine : Playoff scatta la corsa a 4, chi sfiderà l'Avellino? #Avellino - bassairpinia : Duro striscione della Curva Sud, l'Avellino esordirà nei playoff mercoledì 4 maggio. - -