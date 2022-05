Parità di genere e diritti negati: delle donne di sinistra alle denunce di quelle di destra. Il caso Venezi (Di domenica 1 maggio 2022) Pensate che bello se ci fosse un solo Primo maggio. Cioè se ci fosse il lavoro e si potesse festeggiarlo. Di primi maggio, invece, ce ne sono purtroppo tanti. Quello dei senza lavoro, innanzitutto. Tanti, troppi, giovani e non solo. Anzi. Un trentenne è probabile, possibile, che una qualche occupazione prima o poi la trovi. Un cinquantenne, invece, ha davanti a sé spesso il baratro della disoccupazione senza ritorno. Poi c’è il Primo maggio dei sotto occupati, dei mal pagati, dei precari, gli eterni stagisti, o quelli che pedalano nella notte per portare una pizza. Infine, ma non ultimo, c’è il Primo maggio delle donne. Non studiano e non lavorano, i Neet: di età compresa tra i 15 e i 34 anni, sono circa 3 milioni in italia (25% del totale dei giovani), in prevalenza di sesso femminile Che non sono, non dovrebbero essere una categoria. Perché un ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 1 maggio 2022) Pensate che bello se ci fosse un solo Primo maggio. Cioè se ci fosse il lavoro e si potesse festeggiarlo. Di primi maggio, invece, ce ne sono purtroppo tanti. Quello dei senza lavoro, innanzitutto. Tanti, troppi, giovani e non solo. Anzi. Un trentenne è probabile, possibile, che una qualche occupazione prima o poi la trovi. Un cinquantenne, invece, ha davanti a sé spesso il baratro della disoccupazione senza ritorno. Poi c’è il Primo maggio dei sotto occupati, dei mal pagati, dei precari, gli eterni stagisti, o quelli che pedalano nella notte per portare una pizza. Infine, ma non ultimo, c’è il Primo maggio. Non studiano e non lavorano, i Neet: di età compresa tra i 15 e i 34 anni, sono circa 3 milioni in italia (25% del totale dei giovani), in prevalenza di sesso femminile Che non sono, non dovrebbero essere una categoria. Perché un ...

Primo maggio a Napoli, de Magistris: 'Reddito universale e orari ridotti' 'Sì al salario minimo universale, sì alla riduzione degli orari di lavoro ed alla parità di reddito di genere - prosegue de Magistris - . meno soldi per armi più soldi per le politiche attive per il ... Lovers Film Festival, Luxuria riconfermata: 'I vincitori del più antico contest sui temi Lgbtq+' Tra sogni e realtà uomini e donne vivono in una sorta di" terzo genere" in assoluta libertà, creatività e parità, come dovrebbe poi essere in ogni parte del mondo.