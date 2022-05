Padova: bimbo di 6 anni, positivo al covid, muore per crisi respiratoria (Di domenica 1 maggio 2022) Il decesso è sopraggiunto mentre il piccolo paziente di 6 anni veniva trasportato dall'ambulanza del Suem 118 di Piove di Sacco - in codice rosso - verso la struttura Padovana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 maggio 2022) Il decesso è sopraggiunto mentre il piccolo paziente di 6veniva trasportato dall'ambulanza del Suem 118 di Piove di Sacco - in codice rosso - verso la strutturana L'articolo proviene da Firenze Post.

