Orsini e la seconda guerra mondiale, nuova polemica. La Luiss non rinnova il sito del suo Osservatorio (Di domenica 1 maggio 2022) Non si placa la bufera social, e non solo, su Alessandro Orsini , il docente universitario della Luiss criticato per le sue analisi in tv sulla guerra in Ucraina . Nella sua ultima partecipazione ad ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 maggio 2022) Non si placa la bufera social, e non solo, su Alessandro, il docente universitario dellacriticato per le sue analisi in tv sullain Ucraina . Nella sua ultima partecipazione ad ...

GiampieroFarina : RT @DeShindig: Dunque Orsini mente: la seconda guerra mondiale fu responsabilità totale ed assoluta di Hitler, forse (chi lo sa) incoraggia… - sampericoncetta : Orsini:Hitler quando invase la Polonia non voleva la 2^ guerra mondiale. La risposta di Alessandro Barbero - Second… - MatMaz72 : RT @a_lambardi: Comunque per curiosità mi sono sentito #Orsini. Non dice che #Hitler non volesse la seconda guerra mondiale ma che semplice… - Margher69152351 : RT @vanabeau: Se un paio di anni fa uno, non di sxsx, avesse detto che Hitler non voleva la seconda guerra mondiale o che si stava bene dur… - REN1pz : RT @a_lambardi: Comunque per curiosità mi sono sentito #Orsini. Non dice che #Hitler non volesse la seconda guerra mondiale ma che semplice… -