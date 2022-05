Ordine dei medici, l’approvazione del bilancio finisce quasi in rissa: ‘Vergogna!’, interviene la polizia (VIDEO) (Di domenica 1 maggio 2022) Lo definiscono un “vero colpo di mano”. E quella che doveva essere una tranquilla assemblea per l’approvazione del bilancio si è trasformata quasi in una rissa. Con tanto di intervento della polizia. Oltre che di minacce di ricorsi legali. Urla come se si fosse al mercato, invece la location era di quelle prestigiose, l’hotel Marriott Rome Park alla Muratella. Leggi anche: Roma, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne La votazione Per entrare occorreva essere accreditati. Ma la procedura per farlo non è delle già veloci. L’adesione, poi, contrariamente a quanto previsto, è stata molto alta. La sala è praticamente piena e fuori ci sono ancora moltissimi medici che vogliono entrare per esprimere il loro voto. Ma dentro il presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 maggio 2022) Lo definiscono un “vero colpo di mano”. E quella che doveva essere una tranquilla assemblea perdelsi è trasformatain una. Con tanto di intervento della. Oltre che di minacce di ricorsi legali. Urla come se si fosse al mercato, invece la location era di quelle prestigiose, l’hotel Marriott Rome Park alla Muratella. Leggi anche: Roma, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne La votazione Per entrare occorreva essere accreditati. Ma la procedura per farlo non è delle già veloci. L’adesione, poi, contrariamente a quanto previsto, è stata molto alta. La sala è praticamente piena e fuori ci sono ancora moltissimiche vogliono entrare per esprimere il loro voto. Ma dentro il presidente ...

