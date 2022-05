Non troviamo personale ma è colpa nostra: non possiamo chiedere ai camerieri di lavorare 16 ore al giorno, dicono due chef (Di domenica 1 maggio 2022) Due chef esprimono un parere diverso da quello di molti colleghi. A loro dire se si fatica a reperire personale la colpa non è sempre solo dei giovani che non vogliono lavorare. Sono settimane che diversi chef lamentano di fare fatica a trovare personale di cucina e di sala. Da Alessandro Borghese, a Giancarlo Perbellini L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 maggio 2022) Dueesprimono un parere diverso da quello di molti colleghi. A loro dire se si fatica a reperirelanon è sempre solo dei giovani che non vogliono. Sono settimane che diversilamentano di fare fatica a trovaredi cucina e di sala. Da Alessandro Borghese, a Giancarlo Perbellini L'articolo proviene da Leggilo.org.

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Quelli che hanno seminato guerra e morte da ogni parte sono i democratic… - DavidPuente : 8/ Ci troviamo di fronte alla storia di un neonazista di San Pietroburgo, leader di un movimento di estrema destra… - DavidPuente : 4/ Come dicevo, il video originale lo trovate sul profilo Instagram di @ZelenskyyUa. La cosa curiosa è che lo stess… - RobertaFavalor2 : @eaglesinthewind @MaxScherzyIT È un gatto di colonia,non un gatto domestico.Lo stiamo stallando per curarlo, ma una… - evelynbani : @AnkyBoh @KasperReloaded @vale_ria_ ma io non sono così disincantata,ci sono tante forme di amore e secondo me può… -