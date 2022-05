MOVIOLA – Roma-Bologna, Medel con il braccio rischia tanto: Fabbri non fischia rigore (Di domenica 1 maggio 2022) Pronti via subito episodio da MOVIOLA in Roma-Bologna, posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i giallorossi attaccano sulla destra, mettono al centro un cross pericoloso che Medel neutralizza con il braccio destro. L’arbitro, il signor Michael Fabbri di Ravenna, lascia andare e non fischia il rigore. Anche dal Var confermano. Rivedendo le immagini i dubbi sono tanti perché Medel sembra intervenire in maniera goffa e volontaria. Il rigore poteva starci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Pronti via subito episodio dain, posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i giallorossi attaccano sulla destra, mettono al centro un cross pericoloso cheneutralizza con ildestro. L’arbitro, il signor Michaeldi Ravenna, lascia andare e nonil. Anche dal Var confermano. Rivedendo le immagini i dubbi sono tanti perchésembra intervenire in maniera goffa e volontaria. Ilpoteva starci. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA - Quanti dubbi, #Medel rischia tantissimo dopo un minuto: #Fabbri non fischia rigore, al Var confermano… - forzaroma : #RomaBologna, la moviola: manca un rigore su un tocco di mano di Medel - LAROMA24 : Roma-Bologna, la moviola: fallo di mano di Medel, per Fabbri non è rigore #AsRoma - infoitsport : Moviola Leicester Roma: l'episodio chiave del match - siamo_la_Roma : ?? La moviola dei quotidiani di #LeicesterRoma ? Bene gli episodi chiave ?? Ma manca qualche cartellino #ASRoma -