MOVIOLA – Roma-Bologna, Kumbulla trattiene Orsolini: per Fabbri non è rigore (Di domenica 1 maggio 2022) Altro episodio da MOVIOLA nel corso del secondo tempo di Roma-Bologna, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Orsolini si invola verso l’area di rigore giallorossa e viene trattenuto vistosamente e continuamente da parte di Kumbulla, il giocatore rossoblù cade per terra e chiede a gran voce il calcio di rigore. Fabbri lascia andare e non fischia, il Var non interviene in quanto questa è una classica valutazione da campo. Ma la sensazione è che se Fabbri avesse fischiato la massima punizione ci sarebbe stato ben poco da ridire. MOVIOLA – MEDEL CON IL BRACCIO: NIENTE rigore SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Altro episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.si invola verso l’area digiallorossa e viene trattenuto vistosamente e continuamente da parte di, il giocatore rossoblù cade per terra e chiede a gran voce il calcio dilascia andare e non fischia, il Var non interviene in quanto questa è una classica valutazione da campo. Ma la sensazione è che seavesse fischiato la massima punizione ci sarebbe stato ben poco da ridire.– MEDEL CON IL BRACCIO: NIENTESportFace.

