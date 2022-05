Mourinho su tutte le furie: la Juventus su un obiettivo della Roma, ecco l’offerta (Di domenica 1 maggio 2022) La Juventus sembra aver scelto l’obiettivo per il centrocampo; si tratta di un giocatore su cui è forte anche l’interesse di Mourinho. Un mercato dove la Juventus vuole essere grande protagonista; in estate, infatti, la società bianconera deve rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con una serie di innesti che possano alzare il livello del gioco per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista in ambito internazionale. Tra i reparti su cui intervenire con maggiore forza troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo; in questa stagione, infatti, la Juventus ha avuto diversi problemi tra prestazioni sottotono e una serie di infortuni. LaPresseIn mezzo al campo sono due i profili che la Juventus vorrebbe portare alla corte di Allegri; il regista, per avere un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 maggio 2022) Lasembra aver scelto l’per il centrocampo; si tratta di un giocatore su cui è forte anche l’interesse di. Un mercato dove lavuole essere grande protagonista; in estate, infatti, la società bianconera deve rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con una serie di innesti che possano alzare il livello del gioco per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista in ambito internazionale. Tra i reparti su cui intervenire con maggiore forza troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo; in questa stagione, infatti, laha avuto diversi problemi tra prestazioni sottotono e una serie di infortuni. LaPresseIn mezzo al campo sono due i profili che lavorrebbe portare alla corte di Allegri; il regista, per avere un ...

