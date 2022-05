MotoGP | prossima gara a Le Mans Da feudo Yamaha a terreno di conquista Ducati Bagnaia può provarci

(Di domenica 1 maggio 2022) Nemo propheta in patria recita una frase attribuita nei Vangeli a Gesù Cristo, ovvero “nessuno è profeta nella sua patria”. Questa citazione potrebbe essere applicata, molto più umilmente, anche a Fabio Quartararo e al suo rapporto con il Gran Premio di Francia. Ladisarà infatti quella di casa di El Diablo, almeno se guardiamo al passaporto. Sarà anche un prodotto agonistico del sistema spagnolo, ma rimane un francese e Leè appunto l’evento casalingo per tutti i transalpini. Ebbene, a LeQuartararo vanta un poco singolare ruolino di marcia. Se mettiamo insieme tutte le categorie del Motomondiale, ha realizzato 3 pole position (una in Moto3 nel 2015, a cui vanno aggiunte quelle del 2020 e 2021 in) senza però essere ancora riuscito a vincere! ...

zazoomblog : MotoGP quando la prossima gara. GP Francia 2022: programma orari tv calendario 13-15 maggio - #MotoGP #quando… - CarloCumino : RT @AlessioPiana130: Impaziente di commentare la prossima gara della Underbone 150 con 11 titoli mondiali in pista - AlessioPiana130 : Impaziente di commentare la prossima gara della Underbone 150 con 11 titoli mondiali in pista… - MotorcycleSp : È stato annunciato questa mattina che a partire dalla prossima stagione ci sono meno giorni di test... #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, GP Jerez (Spagna): i segreti del circuito. FOTO: Il circuito di Jerez - che domenica prossima ospiterà la s… -

Io e Pecco abbiamo fatto uno step in avanti, mi auguro di lottare altre volte con lui, però magari spero di vincere io lavolta . Quest'anno penso di essere ancora più forte rispetto al 2021 ..."Lagara si disputerà a Le Mans Beh, è il mio GP di casa, spero di vincere io" , la conclusione di Quartararo, pensando al prossimo impegno che vedrà laimpegnata in Francia (15 ...La prossima gara di MotoGP sarà infatti quella di casa di El Diablo, almeno se guardiamo al passaporto. Sarà anche un prodotto agonistico del sistema spagnolo, ma rimane un francese e Le Mans è ...MotoGP GP Spagna Bezzecchi Luca Marini invece è stato in difficoltà ... Domani ci sarà la giornata di test: voglio fare un passo in avanti in previsione delle prossime gare”. Prove Libere 1 ore 20:30 ...