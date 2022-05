Milan-Fiorentina 1-0, la sequenza del gol di Rafael Leao | VIDEO (Di domenica 1 maggio 2022) Grazie ad un gol di Rafael Leao nel finale di partita, il Milan ha battuto 1-0 la Fiorentina. Ecco la sequenza del gol numero 10 in campionato dell'attaccante portoghese. Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 maggio 2022) Grazie ad un gol dinel finale di partita, ilha battuto 1-0 la. Ecco ladel gol numero 10 in campionato dell'attaccante portoghese.

acmilan : Hey you! Have you checked out today's stats? ?? ?? - DAZN_IT : Un gol che vale oro ?? #Leao batte la Fiorentina ??? #MilanFiorentina #Milan #Scudetto #SerieA - SkySport : MILAN-FIORENTINA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (82’) ? SERIE A - 35^ GIORNATA ?? - anna807c : RT @AntoVitiello: ??? Delirio a #SanSiro. Il #Milan batte meritatamente la #Fiorentina e vola a 77 punti, a tre giornate dalla fine del camp… - wasitjustalie : RT @DAZN_IT: Un gol che vale oro ?? #Leao batte la Fiorentina ??? #MilanFiorentina #Milan #Scudetto #SerieA -