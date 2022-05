Mariupol, la Russia conferma l'evacuazione di 80 civili dall'acciaieria Azovstal: consegnati alla Croce Rossa (Di domenica 1 maggio 2022) La Russia ha confermato l'evacuazione di circa 80 civili dall'acciaieria Azovstal, nella devastata città ucraina di Mariupol. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca, alcuni di ... Leggi su globalist (Di domenica 1 maggio 2022) Lahato l'di circa 80, nella devastata città ucraina di. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca, alcuni di ...

MediasetTgcom24 : Mariupol, il sindaco: 'Vittime dei russi sono il doppio di quelle dei nazisti' #russia #ucraina #kiev #mosca… - repubblica : Guerra Russia - Ucraina: 'A Mariupol i russi hanno ucciso il doppio dei nazisti', bombe su Kharkiv - Rvaticanaitalia : E' in corso un'operazione dell’Onu per evacuare i civili dall'impianto Azovstal, a #Mariupol. Lo ha confermato un p… - GramsciAG : RT @valfurla: 'Mia mamma è stata deportata da #mariupol nei campi di filtrazione e in Russia. Quando le hanno preso le impronte digitali av… - SandroCarulli : RT @strange_days_82: Fuoriclasse assoluto. ?? #DrittoeRovescio #Borgonovo #Russia #Ucraina #Putin #Zelensky #Biden #Mariupol #guerra #guerra… -