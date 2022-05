Mara Venier | il marito Nicola confessa | “Mi tormenta” | la confessione spiazza

(Di domenica 1 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ilCarraroun particolare sulla loro storia: ecco da cosa è ossessionata la sua amata. La conduttrice e il suosi sono incontrati grazie ad una cena organizzata appositamente per presentarli. Dopo un’iniziale antipatia da parte di, per via di una battuta dell’uomo, è scoppiato il grande amore.

joepanther : RT @Entreri_Arnodas: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sei la Mara Venier della bolidica Soprattutto sei un cavallo di Troia Noi si sa - angebolat : RT @uonderlast: mara venier facendo riappacificare mezzo mondo non è che ti piacerebbe invitare due persone molto simpatiche dopo la finale… - RaiNews : “Rispetto a quando avevo 20 o 30 anni, io non ho rinunciato a nulla. Oggi continuo a fare tutto” - chenesannotutti : mara venier che ride - atimo13 : RT @Entreri_Arnodas: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sei la Mara Venier della bolidica Soprattutto sei un cavallo di Troia Noi si sa -

Today.it

I consigli di 'zia'Dopo il chiarimentosi presenta preoccupata per teo teocoli e decide ... Ma lacontinua con la sua ramanzina da 'zia' . ' Tutti ti ricordiamo e ti vogliamo bene per ...Quel poco che sappiamo, lo ha dichiarato in un'intervista di qualche tempo fa a Domenica In a cura di. Il cantante ha soltanto detto che ha una frequentazione in corso, ma che non può ... Domenica In, la commozione di Mara Venier ricordando Gian Piero Galeazzi Mara Venier, il marito Nicola Carraro confessa un particolare sulla loro storia: ecco da cosa è ossessionata la sua amata. La conduttrice e il suo Nicola si sono incontrati grazie ad una cena ...Spettacoli e Cultura - Nella puntata di Domenica IN del primo maggio, Mara Venier regala un sorriso a Teo Teocoli: c'è la chiamata in diretta di ... ...