Maignan il portiere con l'agonismo dei pugili. Usa i piedi ma per fare lanci di 70 metri

(Di domenica 1 maggio 2022) «La cosa più importante per unè saper trasmettere sicurezza agli altri. Bisogna trasmetterla a prescindere da quello che hai dentro. Anche se non ti senti sicuro, devi trasmettere agli altri che hai il controllo della situazione e che possono confidare su di te. Uninsicuro fa una squadra insicura» L’ha detto una volta Gianluigi Buffon che simpatico o meno è uno che qualcosina del suo ruolo capisce, visti i risultati. E forse è ciò che spiega l’impatto straordinario di Mikecol mondo Milan. Ilfrancese è arrivato dal Lille a raccogliere la pesante, pesantissima eredità di Gigio Donnarumma, che aveva appena vinto gli Europei da protagonista indiscusso dopo un paio di stagioni ad altissimo livello a San Siro. E al di là degli sfoghi, alcuni anche molto volgari, con cui i tifosi e ...

Qualche anno fa, parlare di un portiere che gioca così tanti palloni con i piedi e che diventa determinante per la fase di costruzione era ...La coppia Theo-Leao rappresenta del resto un punto di forza della squadra allenata da Stefano Pioli Sono due i giocatori del Milan inseriti: Theo Hernandez e Rafael Leao.