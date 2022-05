Lundini fa la satira della retorica pacifista al concertone del Primo maggio

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 1 maggio 2022) Valerioè salito sul palco deldelverso le sette di sera e diverse ore di musica infarcita da discorsi sulla guerra e sulla pace che seguivano i canonipiù tradizionalesinistra italiana. Il comico romano ha cantato "La guerra è brutta", accompagnato dai VazzaNikki. Una canzone che è un concentrato proprio di quelle frasi che si erano sentite sino a pochi istanti prima: "Non servono le armi", "non servono i bunker", "perché solo la musica ci può salvare dall'imminente scoppio di un conflitto mondiale". Insomma, niente di nuovo, non fosse per il "perché più di qualunque proiettile è potente la nostra", che era una dichiarazione di intenti, un modo per avvisare gli ...